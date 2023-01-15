"Мой район. Навигатор": в Москве вдвое увеличат темпы реновации

В Москве вдвое увеличат темпы реализации программы реновации. Сергей Собянин отметил, что за три года из старых домов должны переселить 200 тысяч жителей.

Один из самых масштабных проектов – в Гольянове. В программу реновации там включили 101 дом, где живут 15% всего населения района. Между тем более 200 семей уже переезжают в новостройку на площади Бэлы Куна.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

