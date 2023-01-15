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"Мой район. Навигатор": в Москве подвели итоги новогодних торжеств

"Мой район. Навигатор": в Москве подвели итоги новогодних торжеств

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В Москве подвели итоги новогодних торжеств. Один только фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более пяти миллионов человек. Его площадки работали по всему городу.

Миллионы гостей также побывали на мероприятиях в парках, а сотни тысячи – на катках. Например, ледовую площадку на ВДНХ выбрали более двухсот тысяч человек.

Кроме того, в новогодние каникулы москвичи делали добрые дела. Горожане собрали более 150 тысяч подарков для детей из новых регионов России и участников СВО.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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