"Мой район. Навигатор": в Москве подвели итоги новогодних торжеств

В Москве подвели итоги новогодних торжеств. Один только фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более пяти миллионов человек. Его площадки работали по всему городу.

Миллионы гостей также побывали на мероприятиях в парках, а сотни тысячи – на катках. Например, ледовую площадку на ВДНХ выбрали более двухсот тысяч человек.

Кроме того, в новогодние каникулы москвичи делали добрые дела. Горожане собрали более 150 тысяч подарков для детей из новых регионов России и участников СВО.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

