"Мой район. Навигатор": студия "Мелодия" и англиканская церковь в Вознесенском переулке

А вы знаете, что знаменитая студия грамзаписи "Мелодия" располагалась в здании Англиканской церкви? С 1960-х годов студия находилась в церкви Святого Андрея Первозванного в Вознесенском переулке. Уникальная акустика храма идеально подходила для записи пластинок.

Единственную англиканскую церковь в Москве построили в 1884 году по проекту известного в то время английского архитектора Ричарда Нилла Фримена. Получилась классическая английская базилика в стиле викторианской готики с четырьмя башенками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.