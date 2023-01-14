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14 января, 16:30

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"Мой район. Навигатор": студия "Мелодия" и англиканская церковь в Вознесенском переулке

"Мой район. Навигатор": студия "Мелодия" и англиканская церковь в Вознесенском переулке

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А вы знаете, что знаменитая студия грамзаписи "Мелодия" располагалась в здании Англиканской церкви? С 1960-х годов студия находилась в церкви Святого Андрея Первозванного в Вознесенском переулке. Уникальная акустика храма идеально подходила для записи пластинок.

Единственную англиканскую церковь в Москве построили в 1884 году по проекту известного в то время английского архитектора Ричарда Нилла Фримена. Получилась классическая английская базилика в стиле викторианской готики с четырьмя башенками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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