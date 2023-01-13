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13 января, 22:35

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"Мой район. Навигатор": поезда "Иволга 3.0" запустят на МЦД после их обкатки

"Мой район. Навигатор": поезда "Иволга 3.0" запустят на МЦД после их обкатки

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Поезда "Иволга 3.0" скоро запустят на Московских центральных диаметрах (МЦД). Семь таких составов уже прибыли в Москву, специалисты завершают их обкатку без пассажиров. В данный момент они тестируют работу всего оборудования и систему связи.

Новая версия "Иволги" более быстрая: поезд разгоняется до 160 километров в час.Пассажирских мест будет на 50 больше. Вагоны сделали максимально удобными для родителей с колясками, пассажиров с велосипедами и самокатами, маломобильных людей. Также там есть USB-разъемы для гаджетов, беспроводной интернет и специальные места для багажа.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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