Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:05

Город

"Мой район. Навигатор": три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

"Мой район. Навигатор": три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

Собянин рассказал о цифровых технологии, которые внедряют в здравоохранении Москвы

Новости часа: в Москве реконструируют все старые поликлиники

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Старые столичные здания амбулаторий и поликлиник перестраивают по новому московскому стандарту. Три поликлиники после масштабной реконструкции открылись в Нагорном, Академическом районах и в Восточном Дегунине. Здания перестроили, а медоборудование обновили.

Сергей Собянин рассказал о решении реконструировать старые поликлиники Москвы до конца 2023 года. На данный момент специалисты закончили реконструкцию 75 столичных поликлиник. Сейчас в работе находятся 126 зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвыгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика