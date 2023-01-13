"Мой район. Навигатор": три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Старые столичные здания амбулаторий и поликлиник перестраивают по новому московскому стандарту. Три поликлиники после масштабной реконструкции открылись в Нагорном, Академическом районах и в Восточном Дегунине. Здания перестроили, а медоборудование обновили.

Сергей Собянин рассказал о решении реконструировать старые поликлиники Москвы до конца 2023 года. На данный момент специалисты закончили реконструкцию 75 столичных поликлиник. Сейчас в работе находятся 126 зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".