"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно до 15 января

В Московский зоопарк можно попасть бесплатно, но с единственным условием – нужно сделать любому животному подарок. Последний день акции будет 15 января.

Презенты собирают в пунктах приема, они открыты в главном входе в зоосад и в новом, со стороны станции метро "Баррикадная". В качестве подарка можно принести мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов.

Например, кустарниковым собаками по душе силиконовые кольца. Хищники благодаря им тренируют жевательные мышцы и массируют десна.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".