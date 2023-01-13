Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:40

Город

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно до 15 января

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно до 15 января

"Мой район. Навигатор": москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс столицы

"Мой район. Навигатор": реставрация флюгера Казанского вокзала завершилась в Москве

"Мой район. Навигатор": открыт 3-й участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

"Интервью": Алексей Емельянов – о процедурах по реставрации памятников наследия

Собянин рассказал о цифровых технологии, которые внедряют в здравоохранении Москвы

Новости часа: в Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

Жители Москвы пожаловались на дорожный знак у станции метро "Алтуфьево"

Новости часа: в Москве реконструируют все старые поликлиники

В Московский зоопарк можно попасть бесплатно, но с единственным условием – нужно сделать любому животному подарок. Последний день акции будет 15 января.

Презенты собирают в пунктах приема, они открыты в главном входе в зоосад и в новом, со стороны станции метро "Баррикадная". В качестве подарка можно принести мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов.

Например, кустарниковым собаками по душе силиконовые кольца. Хищники благодаря им тренируют жевательные мышцы и массируют десна.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика