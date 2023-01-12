"Мой район. Навигатор": москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс столицы

Москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс города. Голосовать можно на портале "Активный гражданин". Жителям предлагают выбрать лучшую ледовую площадку из 18 вариантов, и самую хорошую, по их мнению, лыжную трассу из 21 маршрута.

Среди номинантов – катки на ВДНХ, в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно". Любители лыж могут проголосовать за трассы в "Серебряном бору", "Сокольниках", парках "Фили", "Останкино", в других зонах отдыха или предложить свои варианты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".