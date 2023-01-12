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12 января, 23:20

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"Мой район. Навигатор": москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс столицы

"Мой район. Навигатор": москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс столицы

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Москвичи составят рейтинг лучших катков и лыжных трасс города. Голосовать можно на портале "Активный гражданин". Жителям предлагают выбрать лучшую ледовую площадку из 18 вариантов, и самую хорошую, по их мнению, лыжную трассу из 21 маршрута.

Среди номинантов – катки на ВДНХ, в Парке Горького, в саду "Эрмитаж", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно". Любители лыж могут проголосовать за трассы в "Серебряном бору", "Сокольниках", парках "Фили", "Останкино", в других зонах отдыха или предложить свои варианты.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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