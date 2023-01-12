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12 января, 21:40

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"Мой район. Навигатор": реставрация флюгера Казанского вокзала завершилась в Москве

"Мой район. Навигатор": реставрация флюгера Казанского вокзала завершилась в Москве

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Золотой дракон вернулся на главную башню Казанского вокзала. Флюгер выполнен в виде мифологического существа – это самый узнаваемый декоративный элемент здания. Реставрация флюгера недавно завершилась. С помощью специальной техники фигуру подняли на шпиль башни.

Реставраторы отремонтировали каркас шпиля, привели в порядок медные пластины и поверхность фигуры змея. Кроме того, специалисты восстановили поворотный механизм, теперь флюгер снова будет вращаться. В финале на дракона нанесли сусальное золото.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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