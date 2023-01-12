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Новости

12 января, 20:00

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"Мой район. Навигатор": открыт 3-й участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

"Мой район. Навигатор": открыт 3-й участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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До 20 минут в пути будут экономить автомобилисты на магистрали Солнцево – Бутово – Варшавском шоссе. Она связывает четыре вылетные трассы – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Дорогу строят участками. Уже открыли третий отрезок, его построили на год раньше намеченного срока.

На третьем участке магистрали специалисты реконструировали семь километров дорог, в том числе эстакаду, тоннель, съезды и боковые проезды. Кроме того, построили два подземных пешеходных перехода в районе Новоорловской улицы и горнолыжного склона "Ново-Переделкино".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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