"Мой район. Навигатор": открыт 3-й участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

До 20 минут в пути будут экономить автомобилисты на магистрали Солнцево – Бутово – Варшавском шоссе. Она связывает четыре вылетные трассы – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Дорогу строят участками. Уже открыли третий отрезок, его построили на год раньше намеченного срока.



На третьем участке магистрали специалисты реконструировали семь километров дорог, в том числе эстакаду, тоннель, съезды и боковые проезды. Кроме того, построили два подземных пешеходных перехода в районе Новоорловской улицы и горнолыжного склона "Ново-Переделкино".

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