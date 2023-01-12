"Мой район. Навигатор": власти ведут реставрацию исторических деревянных домов Москвы

Гуляя по старинным московским улицам можно узнать, как выглядела столица 100 и даже 200 лет назад. Проводники в прошлое – деревянные дома. В городе 74 таких строения. Большинство возведены после московского пожара 1812 года, но есть и более ранние, чудом уцелевшие.

Деревянные шедевры продолжают восстанавливать. Так, новую жизнь реставраторы подарят особняку Мельникова в Волковом переулке. Работы в разгаре. А вот усадьбу Эдуарда фон Беренса в Гусятниковом переулке отреставрировали несколько лет назад. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".