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"Мой район. Навигатор": власти ведут реставрацию исторических деревянных домов Москвы

"Мой район. Навигатор": власти ведут реставрацию исторических деревянных домов Москвы

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Гуляя по старинным московским улицам можно узнать, как выглядела столица 100 и даже 200 лет назад. Проводники в прошлое – деревянные дома. В городе 74 таких строения. Большинство возведены после московского пожара 1812 года, но есть и более ранние, чудом уцелевшие.

Деревянные шедевры продолжают восстанавливать. Так, новую жизнь реставраторы подарят особняку Мельникова в Волковом переулке. Работы в разгаре. А вот усадьбу Эдуарда фон Беренса в Гусятниковом переулке отреставрировали несколько лет назад. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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