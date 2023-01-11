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11 января, 21:45

Город

"Мой район. Навигатор": в Перове отремонтировали стадион "Авангард"

"Мой район. Навигатор": в Перове отремонтировали стадион "Авангард"

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В главном спорткомплексе района Перово каждый вечер теперь тренируются футболисты. Там восстановили футбольный стадион "Авангард", построенный еще в 1954 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали.

Все сооружения пришли в негодность, но специалистам удалось сохранить исторический облик, и при этом сделать стадион современным и функциональным. В футбол там можно играть круглый год. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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