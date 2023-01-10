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10 января, 21:45

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"Мой район. Навигатор": парк "Музеон" обновил выставку скульптур

"Мой район. Навигатор": парк "Музеон" обновил выставку скульптур

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Парк "Музеон" обновил свою выставку скульптур. Теперь на аллеях появились разноцветные ледовые монументы, которые объединены темой "Достояние России". Специалисты высекли скульптуры самых значимых для истории и культуры людей: Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Петра Первого, Юрия Гагарина.

Также в парке есть ледяная Красная площадь и Большой театр. Прогулявшись по выставке, посетители могут отправиться в замок чудес – это главная достопримечательность фестиваля "Снег и лед". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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