"Мой район. Навигатор": Старорублевский путепровод открыт после реконструкции

В столице после масштабной реконструкции открыли движение по Старорублевскому путепроводу. Теперь у водителей появился удобный съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, а также на строящийся северный дублер проспекта в сторону МКАД.

Строители продолжают работу над северным дублера Кутузовского проспекта: две трети работ уже выполнено. Дорога будет закончена до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".