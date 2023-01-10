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10 января, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": Старорублевский путепровод открыт после реконструкции

"Мой район. Навигатор": Старорублевский путепровод открыт после реконструкции

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В столице после масштабной реконструкции открыли движение по Старорублевскому путепроводу. Теперь у водителей появился удобный съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, а также на строящийся северный дублер проспекта в сторону МКАД.

Строители продолжают работу над северным дублера Кутузовского проспекта: две трети работ уже выполнено. Дорога будет закончена до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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