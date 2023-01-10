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Культура

"Мой район. Навигатор": культовый фильм Эльдара Рязанова в 2023 году отметит 50-летие

"Мой район. Навигатор": культовый фильм Эльдара Рязанова в 2023 году отметит 50-летие

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Картине "Невероятные приключения итальянцев в России" режиссера Эльдара Рязанова в этом году исполнится 50 лет с момента выхода. К этой дате фильм отреставрировали и запустили в повторный прокат. До 18 января комедию покажут и в столичных кинотеатрах.

Премьера фильма с Андреем Мироновым в главной роли в 1973 году произвела фурор. Только за первый год ленту увидели около пятидесяти миллионов зрителей. Это был совместная советско-итальянская картина.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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