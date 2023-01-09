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09 января, 23:15

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"Мой район. Навигатор": на Пушечной улице отреставрируют здание Москонцерта

"Мой район. Навигатор": на Пушечной улице отреставрируют здание Москонцерта

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На Пушечной улице отреставрируют здание Москонцерта. Все, что было утрачено, специалисты воссоздадут по историческим документам. Все остальное – восстановят.

Работы будут вестись и внутри здания. Там тоже отреставрируют элементы декора, потолки, полы и обновят лестницы. У здания Москонцерта в Мещанском районе богатая история. Построили его еще в XIX веке. В свое время там располагались типография, магазин посуды и фотоателье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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