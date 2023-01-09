"Мой район. Навигатор": специалисты заменили коммуникации зала "Дружба" в Лужниках

Реконструкция зала "Дружба" в Лужниках идет полным ходом. Его возводили к московской Олимпиаде по примеру римской спортивной арены. Там соревновались женские волейбольные сборные, а потом зал стал универсальным. Здесь даже снимали кино: спортивную арену превратили в мюзик-холл, в котором работала героиня Ирины Муравьевой в фильме "Карнавал".

Капитального ремонта в комплексе не делали с момента постройки. Специалисты заменили коммуникации, укрепили все несущие конструкции и кровлю. Обновили центральную арену комплекса, которая теперь будет легче трансформироваться для любых соревнований. Трибуны и ряды могут при необходимости выдвигаться или убираться. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".