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09 января, 20:00

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"Мой район. Навигатор": специалисты заменили коммуникации зала "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": специалисты заменили коммуникации зала "Дружба" в Лужниках

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Реконструкция зала "Дружба" в Лужниках идет полным ходом. Его возводили к московской Олимпиаде по примеру римской спортивной арены. Там соревновались женские волейбольные сборные, а потом зал стал универсальным. Здесь даже снимали кино: спортивную арену превратили в мюзик-холл, в котором работала героиня Ирины Муравьевой в фильме "Карнавал".

Капитального ремонта в комплексе не делали с момента постройки. Специалисты заменили коммуникации, укрепили все несущие конструкции и кровлю. Обновили центральную арену комплекса, которая теперь будет легче трансформироваться для любых соревнований. Трибуны и ряды могут при необходимости выдвигаться или убираться. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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