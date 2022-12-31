31 декабря 2022, 21:15Город
"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах открылся горнолыжный комплекс
Спустя 40 лет на Воробьевых горах снова открылись горнолыжные спуски. Это главное событие в Москве в уходящем году.
Там катались на лыжах еще в начале прошлого века, однако из-за оползней склоны пришлось закрыть. Изначально объект планировалось полностью закрыть, однако после изучения проблемы было решено начать строительство.
Вместе со спорткомплексом запустили воссозданную эскалаторную галерею возле одноименной станции метро. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор