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31 декабря 2022, 21:15

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"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах открылся горнолыжный комплекс

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Спустя 40 лет на Воробьевых горах снова открылись горнолыжные спуски. Это главное событие в Москве в уходящем году.

Там катались на лыжах еще в начале прошлого века, однако из-за оползней склоны пришлось закрыть. Изначально объект планировалось полностью закрыть, однако после изучения проблемы было решено начать строительство.

Вместе со спорткомплексом запустили воссозданную эскалаторную галерею возле одноименной станции метро. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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