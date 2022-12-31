"Мой район. Навигатор": на Воробьевых горах открылся горнолыжный комплекс

Спустя 40 лет на Воробьевых горах снова открылись горнолыжные спуски. Это главное событие в Москве в уходящем году.

Там катались на лыжах еще в начале прошлого века, однако из-за оползней склоны пришлось закрыть. Изначально объект планировалось полностью закрыть, однако после изучения проблемы было решено начать строительство.

Вместе со спорткомплексом запустили воссозданную эскалаторную галерею возле одноименной станции метро. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

