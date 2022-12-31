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31 декабря 2022, 19:45

Транспорт

"Мой район. Навигатор": движение на Кольцевой линии изменится в новогодние выходные

"Мой район. Навигатор": движение на Кольцевой линии изменится в новогодние выходные

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В новогодние каникулы изменится схема движения на Кольцевой линии столичного метро. Со 2 по 4 января составы будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января – по часовой. При этом все станции будут открыты.

В это время на линии будут обновлять инфраструктуру, которая отвечает за безопасность движения поездов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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