31 декабря 2022, 19:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": движение на Кольцевой линии изменится в новогодние выходные
В новогодние каникулы изменится схема движения на Кольцевой линии столичного метро. Со 2 по 4 января составы будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января – по часовой. При этом все станции будут открыты.
В это время на линии будут обновлять инфраструктуру, которая отвечает за безопасность движения поездов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор