18:00Город
"Мой район. Навигатор": больше 4 тыс новогодних инсталляций установили в Москве
Предновогодняя неделя – самое подходящее время для пополнения семейного фотоальбома. В столице в этом году установили свыше 4 тысяч светящихся праздничных инсталляций.
Наиболее яркой в этом году стала Театральная площадь. Там появился целый "лес" сияющих деревьев. А рядом расположились ажурные арки, маска и веер – всего 40 артобъектов. Также там находится одна из самых оригинальных елок года.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор