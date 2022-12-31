"Мой район. Навигатор": больше 4 тыс новогодних инсталляций установили в Москве

Предновогодняя неделя – самое подходящее время для пополнения семейного фотоальбома. В столице в этом году установили свыше 4 тысяч светящихся праздничных инсталляций.

Наиболее яркой в этом году стала Театральная площадь. Там появился целый "лес" сияющих деревьев. А рядом расположились ажурные арки, маска и веер – всего 40 артобъектов. Также там находится одна из самых оригинальных елок года.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

