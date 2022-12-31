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Общество

"Мой район. Навигатор": 1 января в Москве может стать самым теплым за всю историю

"Мой район. Навигатор": 1 января в Москве может стать самым теплым за всю историю

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Новый год в Москве начнется с рекорда. 1 января может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики обещают до +5 градусов и дождь.

Последний раз температурный рекорд в этот день фиксировали в Москве в 1973 году. Однако тогда было только +4 градуса. Как отметили синоптики, теплый воздух в столицу придет из Атлантики и Африки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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