"Мой район. Навигатор": 1 января в Москве может стать самым теплым за всю историю

Новый год в Москве начнется с рекорда. 1 января может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики обещают до +5 градусов и дождь.

Последний раз температурный рекорд в этот день фиксировали в Москве в 1973 году. Однако тогда было только +4 градуса. Как отметили синоптики, теплый воздух в столицу придет из Атлантики и Африки.

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