"Мой район. Навигатор": московская канатная дорога будет работать в ночь на 1 января

Московская канатная дорога будет работать всю новогоднюю ночь до 05:00. Ограничение лишь одно – кабинки не станут останавливаться у станции "Лужники". Для гостей откроют верхний остановочный пункт "Воробьевы горы", кафе и панорамную веранду на втором этаже комплекса.

Первый посетитель года получит VIP-карту, дающую право на безлимитные поездки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".