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Город

"Мой район. Навигатор": московская канатная дорога будет работать в ночь на 1 января

"Мой район. Навигатор": московская канатная дорога будет работать в ночь на 1 января

"Мой район. Навигатор": восемь новогодних арок зажгли свои огни в центре Москвы

"Мой район. Навигатор": новый кампус строят для МГТУ имени Баумана в столице

Большие заторы сформировались на МКАД и возле столичных ТЦ вечером 30 декабря

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Жителям столицы рассказали о городской программе в новогодние выходные

Московская канатная дорога будет работать всю новогоднюю ночь до 05:00. Ограничение лишь одно – кабинки не станут останавливаться у станции "Лужники". Для гостей откроют верхний остановочный пункт "Воробьевы горы", кафе и панорамную веранду на втором этаже комплекса.

Первый посетитель года получит VIP-карту, дающую право на безлимитные поездки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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