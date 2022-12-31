"Мой район. Навигатор": восемь новогодних арок зажгли свои огни в центре Москвы

Восемь новогодних арок зажгли свои огни в центре Москвы. Самая большая арка находится на Тверской площади. Ее высота – более 60 метров, ширина – 20 метров. Конструкция символизирует театр "Эрмитаж".

Другие арки также напоминают фасады главных столичных театров. Две симметричные инсталляции в Газетном и Камергерском переулке – копии МХТ имени Чехова, а арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере – дубликаты Академического молодежного театра. Всего в этом году в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых конструкций. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".