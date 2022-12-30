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30 декабря, 22:35

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"Мой район. Навигатор": новый кампус строят для МГТУ имени Баумана в столице

"Мой район. Навигатор": новый кампус строят для МГТУ имени Баумана в столице

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В столице строят новый кампус для крупнейшего технического вуза России – МГТУ имени Баумана. В результате масштабных работ рядом со старыми зданиями появится научно-исследовательский кластер. Это около 170 тысяч квадратных метров разнообразных площадок для учебы, науки и создания новых технологий.

Уже готовы два корпуса в Бригадирском переулке. Площадь новых корпусов – пять с половиной тысяч квадратных метров. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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