"Мой район. Навигатор": в праздники изменится схема движения поездов на Кольцевой линии

Поезда следуют только в одном направлении. В новогодние праздники изменится схема движения поездов на Кольцевой линии московского метро. Со 2 по 4 января составы будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 – по часовой. При этом все станции будут открыты. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов.

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