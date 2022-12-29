"Мой район. Навигатор": схема движения на Кольцевой линии метро изменится в праздники

В новогодние праздники изменится схема движения поездов на Кольцевой линии московского метро. С 2 по 4 января составы будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января – по часовой, при этом все станции будут открыты. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов.

Традиционно в ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Москве будет работать круглосуточно. На метро и МЦК можно будет проехать бесплатно. А еще составы в подземке на Кольцевой и на БКЛ украсили к праздникам. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".