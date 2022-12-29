"Мой район. Навигатор": фотовыставка о советском кинематографе открылась в Парке Горького

Парк Горького приглашает ценителей советского кинематографа на фотовыставку. Киностудия имени Горького представила не только архивные киноплакаты, но и снимки со съемок. Выставка будет открыта до 29 января 2023 года.

На кадрах запечатлены трогательные рабочие моменты, репетиции, общение известных актеров и режиссеров. Посетители словно окажутся на съемочной площадке любимых фильмов. В экспозиции представлены любимые советские фильмы: "Морозко" Александра Роу, "Карнавал" Татьяны Лиозновой, "Обыкновенное чудо" Марка Захарова и многие другие. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".