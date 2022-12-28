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28 декабря, 22:20

Город

"Мой район. Навигатор": пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

"Мой район. Навигатор": пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

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Пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции, на которую ушло три года. Специалисты модернизировали платформы, которые принимали поезда с XIX века. Площадь вокзала – шесть тысяч квадратных метров.

На вокзале расположены две новые островные платформы с навесами, а также подземный пассажирский вестибюль с турникетами и кассами. Вокзал станет частью наземного метро и войдет в состав МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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