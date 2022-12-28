"Мой район. Навигатор": пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

Пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции, на которую ушло три года. Специалисты модернизировали платформы, которые принимали поезда с XIX века. Площадь вокзала – шесть тысяч квадратных метров.

На вокзале расположены две новые островные платформы с навесами, а также подземный пассажирский вестибюль с турникетами и кассами. Вокзал станет частью наземного метро и войдет в состав МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.