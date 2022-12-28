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"Мой район. Навигатор": в Москве открылась традиционная галерея из дизайнерских елок

"Мой район. Навигатор": в Москве открылась традиционная галерея из дизайнерских елок

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Рядом с ЦУМом на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная галерея из дизайнерских елок. Тема этого года – "Великая Россия: Наука. Культура. Спорт".

Авторы оригинально подошли к решению этой задачи. Например, одна из елок украшена десятками маленьких щелкунчиков. А другая посвящена Тверской улице, на дереве можно увидеть и вывески, и элементы архитектуры – фасады самых известных домов. В проекте приняли участие начинающие художники и студенты творческих вузов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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