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27 декабря, 23:55

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"Мой район. Навигатор": открыты 32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

"Мой район. Навигатор": открыты 32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

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В этом году открыты 32 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество": можно составить как маршрут по центру города, так и по районным точкам. На каждой – своя программа, расписанная на все праздничные дни. Так, на площади Революции гостей знакомят с традициями новогодней Москвы, а еще каждый день проводят мастер-классы. Там научат делать ватную игрушку, леденцы, карнавальные маски, елочные игрушки в виде ангела.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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