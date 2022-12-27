"Мой район. Навигатор": этот декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений

Этот декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений, рассказали в Гидрометцентре. За месяц выпало более ста миллиметров осадков. Последний раз похожие цифры фиксировали в 1981 году. В середине месяца на базовой метеостанции столицы высота снежного покрова достигала 34 сантиметров. Обычно в декабре бывает только 15 сантиметров, а такие сугробы появляются лишь в феврале. На этой неделе москвичам обещают обильные осадки, поэтому рекордное значение еще вырастет.

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