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27 декабря, 22:30

Общество

"Мой район. Навигатор": этот декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений

"Мой район. Навигатор": этот декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений

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Этот декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений, рассказали в Гидрометцентре. За месяц выпало более ста миллиметров осадков. Последний раз похожие цифры фиксировали в 1981 году. В середине месяца на базовой метеостанции столицы высота снежного покрова достигала 34 сантиметров. Обычно в декабре бывает только 15 сантиметров, а такие сугробы появляются лишь в феврале. На этой неделе москвичам обещают обильные осадки, поэтому рекордное значение еще вырастет.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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