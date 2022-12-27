"Мой район. Навигатор": жители района Западное Бирюлево оценили новый центр "Бирюсинка"

Жители района Западное Бирюлево оценили новый центр "Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. Последний сеанс прошел более 20 лет назад, и до начала реконструкции в "Бирюсинке" работала торговая ярмарка. Здание постепенно ветшало и нуждалось в капитальном ремонте.

В итоге, его частично разобрали и расширили. Площадь центра достигла почти семи тысяч квадратных метров. Там появились четвертый и подземный этажи. Помимо кинотеатра в здании теперь работают творческие и спортивные студии, кафе и магазины. А вот вывеска на фасаде полностью копирует прежнюю.

В столице вторую жизнь обрели уже 15 советских кинотеатров. А в 2023 году еще более 30 таких объектов превратятся в современные многофункциональные центры. Их всех объединит общий бренд "Место встречи".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".