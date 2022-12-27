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"Мой район. Навигатор": фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

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Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" могут поучаствовать в благотворительной акции: на площадках разместились пункты сбора новогодних подарков проекта "Москва помогает". С начала декабря в столице уже приготовили почти 43 тысячи праздничных наборов.

В столице открыты еще 11 пунктов сбора новогодних подарков "Москва помогает". Например, передать теплые вещи и сладости можно на смотровой площадке "Воробьевы горы", на ВДНХ и катке у Северного речного вокзала. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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