"Мой район. Навигатор": фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" могут поучаствовать в благотворительной акции: на площадках разместились пункты сбора новогодних подарков проекта "Москва помогает". С начала декабря в столице уже приготовили почти 43 тысячи праздничных наборов.

В столице открыты еще 11 пунктов сбора новогодних подарков "Москва помогает". Например, передать теплые вещи и сладости можно на смотровой площадке "Воробьевы горы", на ВДНХ и катке у Северного речного вокзала. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".