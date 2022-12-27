"Мой район. Навигатор": на Северном речном вокзале появился каток

Северный речной вокзал теперь полностью оправдывает свое название. Там появилась зимняя точка притяжения – впервые на площади перед главным зданием работает бесплатный натуральный каток. В сутки он может принимать примерно 600 человек. Вид с площадки открывается великолепный – на реку и на величественное здание вокзала, напоминающее трехпалубный корабль.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.