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"Мой район. Навигатор": на Северном речном вокзале появился каток

"Мой район. Навигатор": на Северном речном вокзале появился каток

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Северный речной вокзал теперь полностью оправдывает свое название. Там появилась зимняя точка притяжения – впервые на площади перед главным зданием работает бесплатный натуральный каток. В сутки он может принимать примерно 600 человек. Вид с площадки открывается великолепный – на реку и на величественное здание вокзала, напоминающее трехпалубный корабль.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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