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26 декабря, 22:25

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"Мой район. Навигатор": центр "Место встречи Бирюсинка" открылся в Москве

"Мой район. Навигатор": центр "Место встречи Бирюсинка" открылся в Москве

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В Западном Бирюлеве открыт многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. Последний сеанс кино в этом здании прошел более 20 лет назад, и до начала реконструкции в "Бирюсинке" работала торговая ярмарка.

После капитального ремонта площадь центра достигла почти семи тысяч квадратных метров. Появились четвертый и подземный этажи. Помимо кинотеатра в здании теперь работают творческие и спортивные студии, кафе и магазины. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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