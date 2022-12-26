26 декабря, 22:25Город
"Мой район. Навигатор": центр "Место встречи Бирюсинка" открылся в Москве
В Западном Бирюлеве открыт многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр. Последний сеанс кино в этом здании прошел более 20 лет назад, и до начала реконструкции в "Бирюсинке" работала торговая ярмарка.
После капитального ремонта площадь центра достигла почти семи тысяч квадратных метров. Появились четвертый и подземный этажи. Помимо кинотеатра в здании теперь работают творческие и спортивные студии, кафе и магазины. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор