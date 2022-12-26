26 декабря, 20:00Город
"Мой район. Навигатор": каток открылся на Северном речном вокзале
Впервые на площади перед главным зданием Северного речного вокзала заработал бесплатный каток с натуральным льдом. В сутки он может принимать примерно 600 человек.
Ледовая площадка работает каждый день со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. По понедельникам – технический выходной, чтобы привести лед катка в порядок.
На сеанс необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте катка. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор