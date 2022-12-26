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26 декабря, 20:00

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"Мой район. Навигатор": каток открылся на Северном речном вокзале

"Мой район. Навигатор": каток открылся на Северном речном вокзале

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Впервые на площади перед главным зданием Северного речного вокзала заработал бесплатный каток с натуральным льдом. В сутки он может принимать примерно 600 человек.

Ледовая площадка работает каждый день со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. По понедельникам – технический выходной, чтобы привести лед катка в порядок.

На сеанс необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте катка. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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