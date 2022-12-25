"Мой район. Навигатор": в парке "Сокольники" показали светящиеся инсталляции

Дорога в парк "Сокольники" теперь проходит через сказочный тоннель. Для посетителей зоны отдыха это одно из самых популярных мест для фотосессий.

Но далеко не единственное. Волшебный лес в саду астрономов, карета, запряженная лошадьми, гигантские светящиеся подсвечники и фигура дамы и кавалера – все эти инсталляции напоминают, что праздники не за горами. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.