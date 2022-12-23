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23 декабря, 22:55

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"Мой район. Навигатор": проект по восстановлению депо завершился на Новорязанской улице

"Мой район. Навигатор": проект по восстановлению депо завершился на Новорязанской улице

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На Новорязанской улице завершился большой проект по восстановлению здания депо, и теперь на его месте появился фудкорт. Он уже принимает гостей, которые после посещения фудкорта могут прогуляться по историческим улицам Москвы.

Трамвайное депо имени Баумана построили в начале ХХ века. Позже там располагался второй троллейбусный парк.

Специалисты отреставрировали все шесть корпусов исторической постройки. Они восстановили кирпичную кладку и привели в порядок кровлю. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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