"Мой район. Навигатор": фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице

По всей столице открылись 32 площадки традиционного зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Гостям пообещали полторы тысячи представлений с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приедут и необычные зимние волшебники: из Якутии и Красноярского края.

Также в городе уже работают 19 бесплатных катков, причем на нескольких площадках есть "Добрые елки". В каждом новогоднем шаре на этих елках есть желание подопечных благотворительных фондов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".