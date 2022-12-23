23 декабря, 07:15Город
"Мой район. Навигатор": дорогу в парк Сокольники провели через сказочный тоннель
Дорога в парк Сокольники теперь проходит через сказочный тоннель. Для посетителей зоны отдыха это стало одним из самых популярных мест для фотосессий, но далеко не единственным.
Волшебный лес в Саду астрономов, карета, запряженная лошадьми, гигантские светящиеся подсвечники и фигуры дамы и кавалера – эти инсталляции напоминают о предстоящих новогодних праздниках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор