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23 декабря, 07:15

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"Мой район. Навигатор": дорогу в парк Сокольники провели через сказочный тоннель

"Мой район. Навигатор": дорогу в парк Сокольники провели через сказочный тоннель

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Дорога в парк Сокольники теперь проходит через сказочный тоннель. Для посетителей зоны отдыха это стало одним из самых популярных мест для фотосессий, но далеко не единственным.

Волшебный лес в Саду астрономов, карета, запряженная лошадьми, гигантские светящиеся подсвечники и фигуры дамы и кавалера – эти инсталляции напоминают о предстоящих новогодних праздниках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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