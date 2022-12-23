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"Мой район. Навигатор": дорогу в парк Сокольники провели через сказочный тоннель

"Мой район. Навигатор": дорогу в парк Сокольники провели через сказочный тоннель

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Дорога в парк Сокольники теперь проходит через сказочный тоннель. Для посетителей зоны отдыха это стало одним из самых популярных мест для фотосессий, но далеко не единственным.

Волшебный лес в Саду астрономов, карета, запряженная лошадьми, гигантские светящиеся подсвечники и фигуры дамы и кавалера – все эти инсталляции напоминают, что праздники не за горами.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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