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"Мой район. Навигатор": дорогу в парк Сокольники провели через сказочный тоннель
Дорога в парк Сокольники теперь проходит через сказочный тоннель. Для посетителей зоны отдыха это стало одним из самых популярных мест для фотосессий, но далеко не единственным.
Волшебный лес в Саду астрономов, карета, запряженная лошадьми, гигантские светящиеся подсвечники и фигуры дамы и кавалера – все эти инсталляции напоминают, что праздники не за горами.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор