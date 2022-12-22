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22 декабря, 22:30

Город

"Мой район. Навигатор": украшения Москвы к новогодним праздникам

"Мой район. Навигатор": украшения Москвы к новогодним праздникам

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Дорога в парк "Сокольники" теперь проходит через сказочный тоннель. Так, для посетителей зоны отдыха одно из самых популярных мест для фотосессий, но далеко не единственное. Волшебный лес в Саду астрономов, карета, запряженная лошадьми, гигантские светящиеся подсвечники и фигуры дамы и кавалера – все эти инсталляции напоминают москвичам, что праздники не за горами.

Что касается новогоднего дерева, то в "Сокольниках" решили не изменять традиции и установили классическую, мигающая разноцветными огнями ель. А если хочется чего-то необычного, то можно посетить Лубянскую площадь. Там выросла елка-шатер, под которой выселятся снеговики.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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