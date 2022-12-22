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Новости

22 декабря, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о строительстве БКЛ

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о строительстве БКЛ

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В 2023 году завершится самая грандиозная стройка за всю историю мирового метро – Большая кольцевая линия. Она протянется на 70 километров. На последних построенных участках БКЛ до конца 2022 года уже провели технические пуски. Осталось открыть девять станций.

По словам Собянина, БКЛ станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метрополитена, таких как Троицкая, Рублево-Архангельская, Бирюлевская линии. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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