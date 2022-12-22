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"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке в спячку впала енотовидная собака

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке в спячку впала енотовидная собака

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В Московском зоопарке в спячку впала енотовидная собака. Незадолго до этого она отметила новоселье. В распоряжении зверька теперь есть личный домик, а сам вольер укрыт от осадков. Кроме того, последнее время животное угощали ее любимыми лакомствами – креветками.

В Московском зоопарке ее примеру уже последовали белогрудые ежи и тенреки. Тушканчики, которых сотрудники обычно вводят в это состояние искусственно, заснули сами, прямо в уличных вольерах. Уже потом зверьков перенесли в персональные домики в специальных холодильниках.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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