"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке в спячку впала енотовидная собака

В Московском зоопарке в спячку впала енотовидная собака. Незадолго до этого она отметила новоселье. В распоряжении зверька теперь есть личный домик, а сам вольер укрыт от осадков. Кроме того, последнее время животное угощали ее любимыми лакомствами – креветками.

В Московском зоопарке ее примеру уже последовали белогрудые ежи и тенреки. Тушканчики, которых сотрудники обычно вводят в это состояние искусственно, заснули сами, прямо в уличных вольерах. Уже потом зверьков перенесли в персональные домики в специальных холодильниках.

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