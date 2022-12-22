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"Мой район. Навигатор": в "Битцевском лесу" открылась самая длинная городская трасса

"Мой район. Навигатор": в "Битцевском лесу" открылась самая длинная городская трасса

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В "Битцевском лесу" вновь открылась самая длинная городская трасса. Ее протяженность – 20 километров. Ожидается, что каждые выходные парк будут посещать около 10 тысяч поклонников лыжного спорта.

Часть маршрут проложили при помощи специальной пушки. Внутрь аппарата под давлением подается вода, которая вентилятором распыляется в воздух. Для получения искусственного снега нужно, чтобы жидкость замерзла в воздухе, а для этого необходима температура от минус 7 градусов.

В этом сезоне москвичам доступны 67 живописных лыжных трасс. Покататься можно в "Сокольниках", "Царицыне", усадьбе Воронцово, у прудов в парке "Радуга", в ландшафтном парке "Митино", в Северном Тушине и по аллее влюбленных в Парке Горького.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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