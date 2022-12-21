"Мой район. Навигатор": тоннель через центр Москвы могут построить для МЦД-5

Уникальный тоннель построят в столице для того, чтобы соединить два направления железной дороги – Ярославское и Павелецкое. Участок войдет в состав будущего D-5. Тоннель проложат через самый центр города под землей. Рассматривались разные варианты, но предложение возвести 12-километровый тоннель оказалось самым оптимальным, хотя и самым сложным.

Как ожидается, благодаря новому маршруту пятый диаметр станет самым востребованным. После его запуска пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений смогут экономить около 30% времени в пути.

МЦД-5 пройдет от города Пушкино до Домодедова и протянется на 72 километра. Всего будет 33 станции, в том числе восемь пересадочных на метро, МЦК и другие диаметры.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".