"Мой район. Навигатор": в Москве открылись елочные базары

В столице открылись елочные базары. По всему городу организовано 240 точек. Купить там можно ели из Пермского края и Башкирии, а также сосны, лапник и импортные пихты.

Также купить живую елку можно через интернет, есть даже служба доставки. Продавцы заявили, что таких покупок опасаться не надо, так как все деревья выращивались на специальных хвойных фермах, и поэтому очень высокого качества.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".