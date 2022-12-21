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21 декабря, 20:00

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"Мой район. Навигатор": в Москве открылись елочные базары

"Мой район. Навигатор": в Москве открылись елочные базары

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В столице открылись елочные базары. По всему городу организовано 240 точек. Купить там можно ели из Пермского края и Башкирии, а также сосны, лапник и импортные пихты.

Также купить живую елку можно через интернет, есть даже служба доставки. Продавцы заявили, что таких покупок опасаться не надо, так как все деревья выращивались на специальных хвойных фермах, и поэтому очень высокого качества.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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