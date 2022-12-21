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21 декабря, 07:50

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"Мой район. Навигатор": бесплатная утилизация елок в столице

"Мой район. Навигатор": бесплатная утилизация елок в столице

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Москвичам после праздников предложили сдать елки на бесплатную утилизацию. Пункты приема ежегодной экологической акции "Елочный круговорот" откроются во всех округах, там будут принимать ели, сосны и пихты.

Чтобы москвичам было удобнее, на портале "Активный гражданин" началось голосование. Участники смогут сами выбрать пункты, куда хотят принести новогоднее дерево или предложить новые адреса. В 2021 году благодаря этому голосованию открылось 47 пунктов.

Собранные елки переработают в щепу. Затем ее используют при благоустройстве улиц, экологических троп и в вольерах животных. Перед тем, как сдать елку, с нее необходимо снять все украшения и мишуру.

Акция "Елочный круговорот" существует с 2016 года, с каждым разом жители столицы приносят все больше и больше деревьев. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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