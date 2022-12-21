"Мой район. Навигатор": доставка подарков семьям мобилизованных

250 Дедов Морозов доставляют подарки и приглашения на новогодние мероприятия семьям мобилизованных в Москве. Для детей приготовили сладости и билеты на новогодние представления, а взрослых ждут угощения к праздничному столу.

Чтобы организовать эту масштабную работу, в городе даже создали специальный контакт-центр. Его сотрудники уже связались с большинством своих подопечных.

Каждый ребенок от трех до 13 лет, чей отец мобилизован, получит не только сладкий подарок, но и билет на праздничные мероприятия. В списке – "Елка мэра" в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле и ледовые шоу.

Кроме того, для детей приготовили абонементы на катки и билеты в цирк на проспекте Вернадского. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".