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Общество

"Мой район. Навигатор": доставка подарков семьям мобилизованных

"Мой район. Навигатор": доставка подарков семьям мобилизованных

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250 Дедов Морозов доставляют подарки и приглашения на новогодние мероприятия семьям мобилизованных в Москве. Для детей приготовили сладости и билеты на новогодние представления, а взрослых ждут угощения к праздничному столу.

Чтобы организовать эту масштабную работу, в городе даже создали специальный контакт-центр. Его сотрудники уже связались с большинством своих подопечных.

Каждый ребенок от трех до 13 лет, чей отец мобилизован, получит не только сладкий подарок, но и билет на праздничные мероприятия. В списке – "Елка мэра" в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле и ледовые шоу.

Кроме того, для детей приготовили абонементы на катки и билеты в цирк на проспекте Вернадского. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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