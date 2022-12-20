"Мой район. Навигатор": освещение в Москве

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Убедиться в этом можно, совершив прогулку по столичным бульварам.

Так, на Гоголевском бульваре есть Центральный дом шахматиста. Этот двухэтажный особняк, построенный в начале XIX века, вечером просто не узнать. Первый этаж подсвечен теплым желтым светом, а окна второго этажа выделяет нейтральный белый цвет. Чтобы создать эту красоту дизайнеры установили на фасаде 28 осветительных приборов.

А дом на Никитском бульваре, где жил Николай Гоголь, по вечерам освещают 35 прожекторов и 53 светильника. Гамма такая же теплая. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".