"Мой район. Навигатор": московский автомобильный завод

В столице возрождают автопром. Новый московский завод обеспечит автомобильными деталями всю страну. Инновационное предприятие на юге города построили за четыре года. Поставок автокомпонентов из столицы с этого завода ждут не только в России, но и за рубежом. Это кузовные детали для легковушек и коммерческого транспорта.

В перспективе с конвейера будут сходить и детали для нового "Москвича". Совсем недавно автогигант перезапустил свое производство. Там началась серийная сборка кроссовера с бензиновым двигателем.

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