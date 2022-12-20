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20 декабря, 22:30

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"Мой район. Навигатор": московский автомобильный завод

"Мой район. Навигатор": московский автомобильный завод

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В столице возрождают автопром. Новый московский завод обеспечит автомобильными деталями всю страну. Инновационное предприятие на юге города построили за четыре года. Поставок автокомпонентов из столицы с этого завода ждут не только в России, но и за рубежом. Это кузовные детали для легковушек и коммерческого транспорта.

В перспективе с конвейера будут сходить и детали для нового "Москвича". Совсем недавно автогигант перезапустил свое производство. Там началась серийная сборка кроссовера с бензиновым двигателем.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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